РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утвердил список 100 лучших учителей Подмосковья, в него вошли 3 педагога из городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Учителя из нашего округа признаны одними из лучших в Подмосковье в 2021 году за высокие достижения в педагогической деятельности. Их имена: учитель русского языка и литературы гимназии №41 Валерия Азизян, учитель географии гимназии №1 Татьяна Булгакова и учитель истории и обществознания гимназии №56 Ольга Егорова», - отметил Ружицкий.

Все учителя, вошедшие в топ-100 лучших педагогов Подмосковья, получат денежное поощрение.