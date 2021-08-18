РИАМО - 18 авг. МВД России опубликовало видео задержания четвертого участника побега из ИВС в Истре – Александра Бутнару. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Пятеро арестантов сбежали из истринского изолятора временного содержания 6 августа. Четверо беглецов уже задержаны.

На оперативных кадрах видно, что задержание происходило в темное время суток. Сотрудники ОМОНа задержали беглеца в частном доме в Новгородской области.

Вскоре мужчину этапируют в Подмосковье. Правоохранители устанавливают пособников, помогавших ему совершить побег.

На свободе остается пятый сбежавший арестант – Александр Мавриди. Его обвиняют в заказном убийстве подмосковного предпринимателя Владимира Маругова, известного как «колбасный король». МВД РФ объявило награду в 1 млн рублей за помощь в его розыске и поимке.

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