РИАМО - 18 авг. После обращения местной жительницы на портал «Добродел» на улице Академика Каргина в Мытищах была установлена решетка на колодце для стока дождевой воды, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Ливневка располагается на дворовой территории дома 38, корпус 3 по улице Академика Каргина.

«Ходят дети, очень опасно», – написала женщина на портале «Добродел».

Сотрудники администрации городского округа выехали по указанному адресу. Факт отсутствия решетки ливневого стока подтвердился. Проблема была решена в короткие сроки.

«При возникновении подобных ситуаций жители всегда могут обратиться в МКУ «Водосток» по телефону 8 (495) 583-15-88, а также в муниципальный центр управления регионом: +7 985-096-86-89», – уточнил исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи Иван Яськив.