РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. В поселке Красково Люберец продолжается ремонт тротуара - проезда к ЖК «Кореневский Форт», площадь работ составит 525 квадратных метров, сообщает управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы.

Дорожные рабочие ООО «МСК Дорстрой» приступили к ремонту тротуара в жилом комплексе «Кореневский Форт» поселка Красково. В настоящее время выполнена установка бортового камня, ведутся подготовительные работы к укладке асфальтобетонного покрытия. Площадь ремонтных работ составит 525 квадратных метров.

Протяженность тротуара составляет 250 метров. Все работы планируется завершить до 27 августа текущего года.