РИАМО - 18 авг. Никаких решений в отношении полета опытного самолета Ил-114-300 на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» не принималось, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что пассажирскому самолету Ил-114-300 якобы запретили перелет на подмосковный аэродром Кубинка для участия в форуме «Армия-2021» из-за крушения транспортника Ил-112В.

«На текущий момент никаких решений в отношении (участия в форуме «Армия-2021» – ред.) опытного самолета Ил-114 не принималось», – сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Опытный образец нового российского самолета Ил-112В потерпел крушение рядом с аэродромом Кубинка 17 августа. Погибли 3 члена экипажа.

VII Международный военно-технический форум «Армия-2021» состоится с 22 по 28 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» в Подмосковье.