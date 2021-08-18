РИАМО - 18 авг. Управление ГИБДД Москвы проанализировало ДТП, произошедшие в городе за 7 месяцев текущего года. К самым тяжелым последствиям приводили наезды на препятствия или стоящие транспортные средства, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Именно такие дорожные аварии были наиболее опасны для участников дорожного движения.

Специалисты ведомства составили рейтинг нарушений, ставших сопутствующими причинами ДТП с тяжелыми последствиями.

На первом месте – несоблюдение дистанции, следом – нарушение правил проезда пешеходного перехода и несоответствие скорости конкретным условиям. На четвертой позиции – несоблюдение очередности, на пятой – игнорирование сигналов светофора, на шестой – нарушение правил перестроения.

В числе сопутствующих ДТП нарушений было несоблюдение мер безопасности при движении задним ходом, вождение в пьяном виде и отказ от медосвидетельствования, выезд на встречную полосу и управление автомобилем без прав.