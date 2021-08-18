На сайтах «Авито» или «Юла», помимо объявлений о продаже вещей, можно найти и предложения необычных услуг. Так, некоторые пользователи предлагают почасовые прогулки или беседы. Себя они называют собеседниками или «друзьями на час». Александр из Москвы рассказал РИАМО, как проходит общение с клиентами и в чем сложности подобной профессии.
Умею решать проблемы других
По образованию я экономист, раньше работал в банке, сейчас перешел на ставку в строительную фирму – продаю строительные материалы юридическим и физическим лицам. Моя работа всегда была тесно связана с общением с разными людьми. А еще я всегда был увлечен психологией – считаю, что у меня это получается очень хорошо. Стараюсь читать книги по психологии, слежу за известными психологами.
Я не рассматривал данную деятельность как замену основной работы – сейчас это подработка. Она позволяет мне полностью реализовать себя! Мне кажется, я умею чувствовать людей, понимать их проблемы, находить пути решения. И когда я даю объявление «друг на час», это подразумевает, что я отдаю свое время тем, кому оно нужно. Как правило, это те люди, которые нуждаются в поддержке: с ними необходимо поговорить, выслушать их, провести вместе с ними время.
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Нужно быть сильным человеком
В этой профессии очень важна коммуникабельность, способность поддержать любые темы и умение найти подход к разным людям. Нужно быть готовым, что клиенты не всегда обращаются по позитивным причинам – обычно им нужна поддержка в сложных жизненных ситуациях. Чисто психологически нужно быть сильным человеком – не каждый способен это вынести.
Другому моему клиенту необходимо было решить проблему с его бывшей женой. У него были абьюзивные отношения, из которых он долго не мог выйти, а после супруга начала донимать его звонками, СМС, слежкой. Он не знал, как ему с этим справиться, был на пределе – его можно понять. Мы вместе обсудили эту ситуацию: мне показалось, что там была проблема в недосказанности. Они никак не могли нормально поговорить и объяснить друг другу свои позиции и видение мира. Можно сказать, я вывел их на чистую воду – они объяснились, и сейчас ситуация стабилизировалась.
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Прибыльное дело
Обычно человек находит мой профиль и договаривается со мной о количестве часов и способе общения. Получить мои услуги можно по телефону, по переписке в мессенджере или при личной встрече. Также иногда предлагаю прогулки – это занимает больше времени. Оплата происходит заранее. В среднем на беседу уходит два часа – это оптимальное время для понимания и анализа ситуации собеседника.
Доход напрямую зависит от количества клиентов. Моя ставка – это 2 тысячи рублей в час. Иногда бывают заказы, когда с человеком необходимо находится и по пять-шесть часов. Если грамотно выстроить рекламу, то выйти можно на вполне приемлемые суммы. Главное – найти на это время и поверить в себя!
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Никогда не отказываю клиентам
Случались ситуации, когда клиенты откровенно наглели: они забывали, что для меня это работа, и я не готов быть на связи круглосуточно. Было такое, что я приходил домой с моей основной работы, хотел отдохнуть и сделать домашние дела, а в это время мне начинал названивать клиент и делиться своими проблемами. Внутренне я очень злюсь, но никогда не отказываю: понимаю, что возможно я единственный, кто может ему сейчас помочь. Я рядом с ним в этот момент и стараюсь поддержать до конца – за это не беру деньги. В дальнейшем я хочу развиваться в этой профессии, потому что меня очень увлекает подобная деятельность.
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Тяжелая работа
Мне нравится осознавать, что я помогаю людям. Возможно, благодаря моей поддержке кто-то сможет найти выход из проблемной ситуации, обретет смысл жизни, найдет себя. И это стоит очень много – гораздо больше пресловутой зарплаты.
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Интим не предлагать
Предложений интимного характера поступало очень много. Звонят люди нетрадиционной сексуальной ориентации, предлагают встретиться, зовут к себе в квартиру, но я их сразу заворачиваю. Спрашиваю, читали ли они объявление до конца? Там я отдельно указал, что такие услуги не оказываю и прошу с подобным меня не беспокоить. Кто-то говорит: «Да, до конца». На этом в принципе разговор заканчивается. Кто-то отвечает, что ему объявление показали. Тогда я прошу посмотреть полное объявление – если все устроит, то пусть мне перезвонят.
В плане общения я отношусь к этому нейтрально – могу дать какую-нибудь консультацию по телефону, если человек обратится с серьезной проблемой. Чисто по-человечески бы помог.
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