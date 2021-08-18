На сайтах «Авито» или «Юла», помимо объявлений о продаже вещей, можно найти и предложения необычных услуг. Так, некоторые пользователи предлагают почасовые прогулки или беседы. Себя они называют собеседниками или «друзьями на час». Александр из Москвы рассказал РИАМО, как проходит общение с клиентами и в чем сложности подобной профессии.

Умею решать проблемы других

Фото из профиля Александра на «Юле»

По образованию я экономист, раньше работал в банке, сейчас перешел на ставку в строительную фирму – продаю строительные материалы юридическим и физическим лицам. Моя работа всегда была тесно связана с общением с разными людьми. А еще я всегда был увлечен психологией – считаю, что у меня это получается очень хорошо. Стараюсь читать книги по психологии, слежу за известными психологами.

Именно поэтому я очень обрадовался, когда узнал, что можно попробовать себя в качестве собеседника и монетизировать свои коммуникативные способности. О профессии собеседник или «друг на час», как ее очень часто называют, мне рассказала моя подруга. Оказалось, что она неоднократно обращалась за подобными услугами. Она уверила меня: я однозначно подхожу для этой «должности». А еще добавила, что сейчас есть спрос на собеседников. Я начал изучать эту сферу и завел профили на «Авито» и «Юле» – оттуда ко мне приходит большинство клиентов.

Я не рассматривал данную деятельность как замену основной работы – сейчас это подработка. Она позволяет мне полностью реализовать себя! Мне кажется, я умею чувствовать людей, понимать их проблемы, находить пути решения. И когда я даю объявление «друг на час», это подразумевает, что я отдаю свое время тем, кому оно нужно. Как правило, это те люди, которые нуждаются в поддержке: с ними необходимо поговорить, выслушать их, провести вместе с ними время.

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Нужно быть сильным человеком

В этой профессии очень важна коммуникабельность, способность поддержать любые темы и умение найти подход к разным людям. Нужно быть готовым, что клиенты не всегда обращаются по позитивным причинам – обычно им нужна поддержка в сложных жизненных ситуациях. Чисто психологически нужно быть сильным человеком – не каждый способен это вынести.

Недавно я работал с женщиной, которая была на грани самоубийства из-за проблем в семье. Там была действительно критическая ситуация, и она решила довериться мне. Мы с ней разговаривали несколько часов подряд, и мне удалось помочь ей принять ситуацию и немного успокоиться. Я очень горжусь случившимся и, если честно, до сих пор не до конца в это верю – это было сложно. Сейчас она мне очень благодарна.

Другому моему клиенту необходимо было решить проблему с его бывшей женой. У него были абьюзивные отношения, из которых он долго не мог выйти, а после супруга начала донимать его звонками, СМС, слежкой. Он не знал, как ему с этим справиться, был на пределе – его можно понять. Мы вместе обсудили эту ситуацию: мне показалось, что там была проблема в недосказанности. Они никак не могли нормально поговорить и объяснить друг другу свои позиции и видение мира. Можно сказать, я вывел их на чистую воду – они объяснились, и сейчас ситуация стабилизировалась.

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Прибыльное дело

Обычно человек находит мой профиль и договаривается со мной о количестве часов и способе общения. Получить мои услуги можно по телефону, по переписке в мессенджере или при личной встрече. Также иногда предлагаю прогулки – это занимает больше времени. Оплата происходит заранее. В среднем на беседу уходит два часа – это оптимальное время для понимания и анализа ситуации собеседника.

Доход напрямую зависит от количества клиентов. Моя ставка – это 2 тысячи рублей в час. Иногда бывают заказы, когда с человеком необходимо находится и по пять-шесть часов. Если грамотно выстроить рекламу, то выйти можно на вполне приемлемые суммы. Главное – найти на это время и поверить в себя!

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Никогда не отказываю клиентам

Случались ситуации, когда клиенты откровенно наглели: они забывали, что для меня это работа, и я не готов быть на связи круглосуточно. Было такое, что я приходил домой с моей основной работы, хотел отдохнуть и сделать домашние дела, а в это время мне начинал названивать клиент и делиться своими проблемами. Внутренне я очень злюсь, но никогда не отказываю: понимаю, что возможно я единственный, кто может ему сейчас помочь. Я рядом с ним в этот момент и стараюсь поддержать до конца – за это не беру деньги. В дальнейшем я хочу развиваться в этой профессии, потому что меня очень увлекает подобная деятельность.

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Тяжелая работа

Мне нравится осознавать, что я помогаю людям. Возможно, благодаря моей поддержке кто-то сможет найти выход из проблемной ситуации, обретет смысл жизни, найдет себя. И это стоит очень много – гораздо больше пресловутой зарплаты.

Из минусов я бы выделил нестабильность этой деятельности – многие люди удивляются, когда узнают, что за обычный разговор тоже нужно платить. Они почему-то не понимают, что это тоже работа, очень тяжелая, которая требует больших затрат с точки зрения временных и психологических ресурсов. Иногда нет возможности выговориться друзьям или даже психологу – а взгляд со стороны всегда нужен.

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Интим не предлагать

Предложений интимного характера поступало очень много. Звонят люди нетрадиционной сексуальной ориентации, предлагают встретиться, зовут к себе в квартиру, но я их сразу заворачиваю. Спрашиваю, читали ли они объявление до конца? Там я отдельно указал, что такие услуги не оказываю и прошу с подобным меня не беспокоить. Кто-то говорит: «Да, до конца». На этом в принципе разговор заканчивается. Кто-то отвечает, что ему объявление показали. Тогда я прошу посмотреть полное объявление – если все устроит, то пусть мне перезвонят.

В плане общения я отношусь к этому нейтрально – могу дать какую-нибудь консультацию по телефону, если человек обратится с серьезной проблемой. Чисто по-человечески бы помог.

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