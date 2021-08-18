РИАМО - 18 авг. Пожилая женщина случайно упала в колодец в деревне Студенцы Рязановского поселения в ТиНАО. Ее удалось достать спасателям Московского авиационного центра, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Дачница косила траву у себя на участке и упала в неогороженный колодец.

«В присутствии полиции мы зашли на частную территорию. К месту падения нас проводили дочь и внучка потерпевшей. Убедившись, что с женщиной все в порядке – с ее слов травм при падении она не получила – мы приступили к аварийно-спасательным работам», – сказал спасатель Сергей Михайлов.

Глубина и ширина колодца позволила опустить к потерпевшей штурмовую лестницу. С помощью пожарного пояса и веревки спасатели помогли женщине выбраться на поверхность.

Прибывшие фельдшеры скорой помощи констатировали, что женщина серьезно не пострадала и в госпитализации не нуждалась.