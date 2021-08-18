РИАМО - 18 авг. Прославленный российский боец Хабиб Нурмагомедов считает, что смешанные единоборства (ММА) можно включить в программу Олимпийских игр, поскольку этот зрелищный вид спорта привлекает множество зрителей.

Нурмагомедов отметил, что Международный олимпийский комитет считает ММА слишком жестким видом спорта. Однако, уверен боец, его можно включить в программу Игр после корректировки правил, как это сделали с боксом.

«Для Олимпиады это довольно жесткий вид спорта. Я думаю, что его можно бы включить (в олимпийскую программу - ред.), я думаю, там должны быть ограничения. Можно включить по той причине, что это интересней, чем керлинг или карате», - сказал Нурмагомедов.

По словам спортсмена, поединки бойцов ММА собирают огромное количество зрителей. Поэтому при включении в олимпийскую программу смешанные единоборства привлекут больше рекламодателей, также этот вид спорта станут чаще показывать по телевидению.

Хабиб Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, обладатель Кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою. На профессиональном уровне Нурмагомедов провел 29 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.