РИАМО - 18 авг. Следствие предъявило мужчине 1983 года рождения обвинение в попытке изнасилования девушки 16 августа у подъезда дома по улице Изумрудной в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По информации следствия, обвиняемый был пьян. Вблизи подъезда жилого дома он накинул на шею девушки ткань и начал душить. После этого мужчина попытался изнасиловать потерпевшую, но довести дело до конца не смог – девушка оказала сопротивление.

Мужчину задержали. Следствие готовит ходатайство перед судом о заключении фигуранта уголовного дела под стражу. Расследование продолжается.

Обвиняемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Бабушкинский межрайонный следственный отдел СУ по СВАО ГСУ СК России по Москве обращается к гражданам, пострадавшим от действий обвиняемого или располагающим какой-либо информацией, с просьбой обратиться в следственное подразделение по адресу: 17-й проезд Марьиной рощи, дом №4 (4 этаж).

Информацию также можно передать по телефонам: 8(495)587-77-63, 8(495)690-25-28 (круглосуточно) или 02.