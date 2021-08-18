РИАМО - 18 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о надвигающейся в ближайшие часы на город непогоде и призвал соблюдать осторожность.

«Гроза, дождь, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду - то, что нас ожидает в ближайшие часы. Пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей!» - написал Собянин на своей странице в Twitter.

С 14:00 среды и до 10:00 19 августа в городе ожидается гроза, сильные ливни и град. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее власти Москвы обратились к кафе и ресторанам с просьбой закрыть летние веранды к 16:00, укрепить все конструкции и закрыть зонты. Все службы города переведены в режим повышенной готовности.