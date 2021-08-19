РИАМО – 19 авг. 70% сотрудников Сбера в Московской области сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Высокий процент вакцинированных обеспечивает ускоренное формирование коллективного внутрибанковского иммунитета, что снижает заболеваемость среди сотрудников, сообщает пресс-служба Сбера.

«Наша цель — чтобы все сотрудники были вакцинированы, кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания. Мы верим, что вакцинация — единственный действенный способ противостояния вирусу и единственный шанс вернуться к привычному образу жизни. Высокий процент сотрудников, прошедших вакцинацию, позволяет нам сохранить здоровье как работников банка, так и клиентов, которые приходят в офисы», — сказал заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Ганиев.

Он добавил, что в дальнейшем в банке продолжат укреплять уровень защищенности коллектива.