РИАМО - 18 авг. Денежные награды выплатят олимпийским чемпионам и призерам на Играх в Токио, а также тренерам, участвовавшим в их подготовке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин принял решение наградить каждого олимпийского чемпиона на сумму 4 млн рублей. Серебряные призеры получат 2,5 млн рублей, бронзовые – 1,7 млн рублей.

Также наградят и тренеров, воспитавших этих спортсменов.

Спортсмены из Москвы завоевали на прошедшей Олимпиаде в Токио 28 медалей – это составляет 39%, от общего количества медалей сборной Олимпийского комитета России.

Таким образом, московские спортсмены принесли в копилку сборной России 7 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа.