РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Министерство экологии и природопользования Московской области совместно с жителями Подольска проверило работу очистных сооружений технопарка «Сынково» после жалобы на загрязнение водоема в деревне Новогородово сточными водами, возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Минэкологии проводят встречи с жителями городских округов, откуда чаще всего приходят жалобы на нарушения природоохранного законодательства. Очередная встреча прошла в Подольске, где жители жалуются на загрязнение водоема сточными водами с очистных сооружений технопарка «Сынково». В проверке принял участие председатель Всероссийского общества охраны природы, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Везде, где только возможно, мы стараемся привлекать к участию в надзорных мероприятиях жителей, общественных активистов. Вот и в этом случае проверяли все вместе. Компания, эксплуатирующая очистные сооружения, имеет разрешение на пользование водным объектом – русловым прудом, образованным притоком реки Рожайки. Но у жителей есть подозрения, что сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды. Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что отобраны пробы из пруда для лабораторного анализа. Если факт загрязнения подтвердится, будет рассчитана сумма ущерба, нанесенного водному объекту. Проверяющие лично вручили руководителю компании-эксплуатанта представление об устранении причин и условий, которые привели к нарушениям природоохранного законодательства. Руководителей технопарка вызвали в министерство для обсуждения мероприятий по улучшению экологической ситуации.

Вблизи технопарка «Сынково-2» в деревне Новогородово в июле произошла экологическая катастрофа. В местном водоеме, расположенном в 20-40 м от жилых домов, произошло загрязнение, повлекшее мор рыбы, смерть птиц и даже домашних животных. К ситуации подключилось Минэкологии, которое установило одного из виновников замора рыбы в пруду.