РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Более 40 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в фестивале по плаванию в Подольске, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в УСЦ «Юность» прошел областной фестиваль спорта по плаванию среди инвалидов Московской области в рамках открытого первенства городского округа Подольск.

В соревнованиях было заявлено более 40 человек из Подольска, Истры, Домодедова и других городов. В заплывах участвовали спортсмены с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Участники проходили дистанции на 25 и 50 метров.

В группе «УСЦ Юность» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что в командном зачете победили спортсмены команды «Климовск», на втором месте – «Серпухов», а на третьем – участники из Волоколамска.