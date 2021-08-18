РИАМО - 18 авг. 4 новые большие детские площадки построены в Ленинском округе по программе губернатора Московской области «Формирование комфортной городской среды». Для жителей Мильково, Развилки, Слободы и улицы Мало-Нагорной в Видном это долгожданное и радостное событие, сообщает пресс-служба администрации округа.

Где разместятся площадки, люди выбирали сами в ходе голосования на портале «Добродел». Концепция и тематика оформления также согласованы с жителями.

«Это настоящий подарок для округа. Уверен, площадки никогда не будут пустовать и будут радовать детишек и их родителей. В дальнейшем планируем наращивать количество таких объектов, на них есть колоссальный запрос наших жителей», - подчеркнул глава округа Дмитрий Абаренов.

За время действия программы с 2017 года в муниципалитете построено уже 8 таких площадок. Это большие, просторные игровые пространства с продуманными элементами и архитектурными формами, где есть, чем заняться ребятам разных возрастов.

Всего в этом году в Ленинском округе будут построены или модернизированы свыше 30 детских игровых и спортивных площадок в рамках благоустройства дворовых территорий.