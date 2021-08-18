РИАМО - 18 авг. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал рекламный контракт на 5 лет с производителем энергетических напитков Gorilla на сумму около 500 млн рублей, передает корреспондент РИАМО.

«Наше сотрудничество началось в 2018 году. И вот по истечению 3 лет мы пришли к большому успеху как наша команда, так и Gorilla. И мы пришли к тому, что нам комфортно работать вместе»,- сказал спортсмен.

Он добавил, что рассчитывает на длительное сотрудничество. Подписание контракта состоялось в конференц-зале Центра международной торговли в Москве.

Хабиб Нурмагомедов - чемпион России по боевому самбо (2009), чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling (2012). На профессиональном уровне провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.