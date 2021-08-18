РИАМО - 18 авг. Капремонт начали в многоквартирном доме №8 в Дмитровском проезде на севере столицы. Здание было построено в стиле советского классицизма, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Дом выделяется среди соседних зданий своим нарядным фасадом: белые сандрики над панорамными окнами первого этажа, выразительные эркеры до шестого этажа, пилястры, а также барельефы в духе времени - с изображением серпа, молота и звезды.

«Работы по капитальному ремонту дома уже начались. В планах - привести в порядок инженерные сети электроснабжения, системы водоотведения, системы горячего и холодного водоснабжения, системы теплоснабжения; ремонт или замена мусоропровода; ремонт крыши, фасада, подвальных помещений и подъездов», - отметили в пресс-службе.

Ремонтные работы стараются проводить таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям.

Москвичей заранее оповещают о сроках проведения ремонта в конкретном многоквартирном доме. На информационных стендах у ремонтируемого дома можно найти сведения о подрядчике и контакты уполномоченных сотрудников.