РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») проходят практику студенты МГТУ им. Н.Э Баумана и Волгоградского государственного технического университета, ежегодно в институте принимают около 100 практикантов, сообщает пресс-служба предприятия.

ЦНИИТОЧМАШ также тесно сотрудничает с Тульским государственным университетом и Казанским технологическим университетом, другими высшими и средними специальными учебными заведениями, в которых опорными факультетами и кафедрами являются стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, информационные системы, радиоаппаратостроение, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники.

Ведущие сотрудники предприятия читают в вузах лекции по патронному производству и испытаниям стрелкового оружия.

Пятеро пятикурсников «Бауманки», обучающихся на кафедре «Специальное машиностроение» по специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», проходят эксплуатационную практику в отделах по разработке стрелкового вооружения и стрелковых боеприпасов.

У двоих студентов ВГТУ началась преддипломная практика в научно-исследовательском отделе по разработке ракетно-артиллерийского вооружения Сухопутных войск и ВДВ.

Тема диплома Артема Карпова: «Разработка боеприпаса и пускового устройства постановки оптико-электронных помех для систем индивидуальной защиты от высокоточного оружия боевых машин». Надежда Худякова готовит диплом на тему: «Оценка напряженно-деформируемого состояния колпака самоходного артиллерийского орудия».