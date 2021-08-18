РИАМО - 18 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 1 240 новых случаев Covid-19, наибольшее число из них - в Одинцове (97) и Люберцах (94), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

92 случая выявили в Раменском, 68 - в Балашихе, 56 - в Королеве, 55 - в Мытищах, 54 - в Пушкине, по 50 - в Красногорске, Чехове.

49 случаев выявили в Солнечногорске, по 39 - в Дмитрове и Богородском, 32 - в Коломне, 31 - в Химках, 30 - в Истре, 29 - в Подольске, 27 - в Ленинском, по 25 - в Жуковском, Орехово-Зуеве, 22 - во Фрязине, по 19 - в Долгопрудном, Щелкове и Лобне, 17 - в Клину, 16 - в Наро-Фоминске, 14 - в Электростали, по 13 - в Егорьевске и Серпухове, 12 - в Воскресенске, 11 - в Котельниках.

10 случаев выявили в Домодедове, по 9 - в Лыткарине и Шатуре, по 8 - в Ивантеевке и Реутове, по 7 - в Луховицах и Ступине, 6 - в Кашире, по 5 - в Краснознаменске, Зарайске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Серебряных Прудах и Талдоме, по 4 - в Волоколамске, Лосино-Петровском и Лотошине, по 3 - в Дзержинском, Можайске, по 2 - в Дубне, Электрогорске, Протвине.

По 1 случаю выявили в Бронницах, во Власихе, Озерах, Рузе, Пущине. Ни одного случая не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Рошале, Молодежном, Черноголовке, Шаховской.

На данный момент в Московской области выявлено 410 023 случая заболевания инфекцией. Скончался 7 601 человек. Выздоровели и выписались 344 540 человек.

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