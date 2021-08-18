РИАМО - 18 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам июля 2021 года занимает 2 место рейтинга цитируемости в СМИ глав российских регионов, ведущих собственные блоги. Рейтинг составила компания «Медиалогия».

На первом месте находится мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем – глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

В июле Андрей Воробьев сообщил в Instagram, что власти региона продолжают реализацию программы «Чистая вода» в Подмосковье. К 2024 году еще около 675 тыс. жителей станут участниками проекта.

Помимо этого, он сообщил во «ВКонтакте», что по программе социальной газификации для малоимущих и многодетных семей компенсируют стоимость расходов на оборудование газа внутри участка и дома.

Также в Instagram Андрей Воробьев поздравил пловца из Подмосковья Евгения Рылова с успешным выступлением на Олимпийских играх в Токио.

Рейтинг «Медиалогии» строится на основе базы СМИ, включающей более 66 тыс. источник: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы.