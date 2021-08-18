РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 авг. Женщина, сбитая электричкой в Королеве, погибла, сообщает пресс-служба городской администрации.

Женщина переходила пути по настилу в районе платформы Валентиновка ближе к станции Болшево.

«Сначала поступила информация о том, что женщина жива, однако медики, приехавшие на место, констатировали смерть», - сообщает пресс-служба.

Личность погибшей устанавливается, на вид ей около 35 лет. Она была в нетрезвом состоянии и переходила пути в наушниках.