РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Климовский трубный завод (КТЗ) Подольска планирует расширить производство высокотехнологичных многослойных труб, сообщил «РИАМО в Подольске» генеральный директор предприятия Виктор Метелкин.

КТЗ – самый крупный завод по производству полиэтиленовых труб и фитингов в Европе и ведущая производственная площадка группы компаний «Полипластик». Его строительство началось в 2002 году на заболоченной территории промышленной зоны Климовска, а в 2004 году производственные мощности уже достигли 30 тыс. т.

Сегодня завод имеет 23 технологические линии общей мощностью более 60 тыс. т продукции в год. Численность сотрудников – 750 человек.

«Завод относится к ГК «Полипластик» и выпускает широкий ассортимент марок пластиковых труб диаметром от 10 до 3000 мм для газоснабжения, водоснабжения и отведения, соединительные детали для трубопроводов и многое другое. В ближайшей перспективе – расширение производства самых современных и высокотехнологичных многослойных труб и увеличение диапазона диаметров выпускаемых труб до 3,5 м», – сказал Метелкин.

В среду в преддверии 30-летия ГК «Полипластик» подольское предприятие посетили замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, депутат Госдумы Денис Кравченко и замглавы администрации округа по развитию производства и предпринимательства Дмитрий Герасимов.

«Группа компаний «Полипластик» вносит весомый вклад в процесс импортозамещения и локализацию высокотехнологичных материалов на территории России. Ее продукция находит применение не только у нас в стране, но и за рубежом – она экспортируется в более чем 50 стран мира. Мы готовы оказать коллегам поддержку в развитии, имеем для этого широкий набор инструментов», – отметил Иванов.