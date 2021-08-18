РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Мебельная компания ООО «Кухни Триволи» подмосковных Люберец реализует новый проект - мебель для гостиных, сообщил директор компании Александр Семенов.

В среду министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий посетили предприятие кухонной мебели.

«Нам в этом году 25 лет, в компании около 400 человек на производственном предприятии, в продажах тоже около 400 человек и в регионах также 400 человек. Итого около 1,2 тыс. людей работают в компании. Филиалы есть в 75 городах», - сказал Семенов.

Он отметил, что в этом году появился новый проект - мебель для гостиных.