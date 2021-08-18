РИАМО - 18 авг. Причиной ухода в штопор и падения Ил-112В в Московской области стала несработавшая система флюгирования винта, сообщает ТАСС.

Самолет разбился недалеко от аэродрома Кубинка. Погибли все 3 члена экипажа Ил-112В. На борту находились летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Соболезнования родственникам погибших пилотов ранее выразил президент РФ Владимир Путин.

У самолета загорелся двигатель, после чего не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга. Самолет повернуло и он попал в штопор.

Сработавшая система флюгирования винтов позволила бы судну сесть, так как горящий двигатель бы отключился.

В силовых структурах отметили, что Ил-112В шел по глиссаде захода на посадку на аэродром. Ветер был встречным. С момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды. Полминуты самолет горел в воздухе.

Экипаж успел увести самолет от жилых домов. Судно рухнуло в лесополосе.

Военно‑транспортный самолет Ил‑112В рухнул в Подмосковье. ВИДЕО>>