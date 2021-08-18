РИАМО - 18 авг. До конца 2021 года в Подмосковье планируют отремонтировать еще 40 медорганизаций в рамках программы текущего ремонта. Сейчас ремонт закончили в 13 медучреждениях, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Мы составили перечень объектов, которые нуждаются в ремонте, так называемых «гнилых зубов». Изначально в него вошло 85 объектов, но потом приняли решение расширить программу до 125 учреждений, поскольку понимаем, как это важно для жителей и врачей», - сказала зампред правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В организациях, где завершили текущий ремонт, заменили окна, полы, двери, кровлю, провели внутреннюю отделку и другие работы.

В рамках второй части программы текущего ремонта работы проведут в медорганизациях Богородского, Орехово-Зуевского и Можайского округов, Жуковского, Шатуры, Подольска и Солнечногорска.