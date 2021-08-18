РИАМО - 18 авг. Подготовка материала для посадки продолжается в лесных питомниках Подмосковья. Посадки проведут на местах старых и новых вырубок, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Посадки будут проводить в рамках осенней акции «Наш лес. Посади свое дерево», а также в рамках проведения работ по лесовосстановлению.

«Посадки будут проведены в пределах государственного лесного фонда на местах старых и новых вырубок, гарей, прогалин, полян, пустырей», - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Дополнительные деревья появятся на площади 1548,5 га, еще выполнят посадку лесных культур на площади 1390,3 га.