РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 авг. Женщина попала под электричку в подмосковном Королеве, она получила травмы, сообщил «РИАМО в Королеве» директор МКУ «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев.

Женщина была сбита у платформы Валентиновка ближе к станции Болшево. Она переходила пути по настилу.

«Она получила травмы, но жива», - сказал Потатуев.

Состояние пострадавшей уточняется.

По информации свидетеля и машиниста, пострадавшая находилась в нетрезвом состоянии.