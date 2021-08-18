РИАМО - 18 авг. Академик РАН, президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг рассказал, что цифровизация в сфере здравоохранения помогает сократить сроки многих процедур, также повышается точность диагностики, но в целом искусственный интеллект не может полностью заменить человека, сообщает Nation News.

«Обычный рентген, потом КТ, МРТ дают колоссальные возможности, которых у нас раньше не было. При этом техника, особенно элементы искусственного интеллекта, в значительной мере облегчает жизнь. То, что у врача занимало много времени, причем не очень продуктивного труда, сегодня заменено машинами», – отметил Ройтберг.

С помощью современной медицинской техники врачи ставят наиболее точные диагнозы. В пример академик привел ковидную пневмонию. Так, техника диагностирует воспаление легких за три минуты. Уровень несогласие врачей с этим диагнозом составляет 7-8%.

«Мы посмотрели, приблизительно в 7-8% случаев врач не согласен. Потом мы создали комиссию. В нее входят очень авторитетные рентгенологи. В половине случаев они стояли на стороне искусственного интеллекта», – сообщил Ройтберг.

Но современным технологиям еще нужно развиваться, считает эксперт. А современные алгоритмы не должны подменять собой индивидуальный подход к каждому человеку как единому организму, а также врачебную интуицию.