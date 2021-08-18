Сейчас в стране идет активная кампания по вакцинации от Covid-19, однако не все граждане делают прививку бесстрашно: многие перед процедурой не могут уснуть и просят близких людей поддержать их. Корреспондент РИАМО пообщалась с привитыми и узнала, как им удалось победить свои страхи.

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Людмила, 34 года:

«Я делала прививку еще в декабре. Тогда не было такой активной кампании по вакцинации — всем казалось, что это что-то необычное. И если кто-то делал прививку, чтобы «прикоснуться к истории», то я, наоборот, очень переживала. Всю неделю до вакцинации я каждый день звонила своей знакомой, плакала в трубку и говорила, что очень боюсь. Я не понимала, почему на прививку не могут решиться все остальные? Может, это и правда опасно?

Но я твердо решила привиться, поскольку знала: вакцинация всегда помогала останавливать эпидемии. Для меня прививка — своего рода долг, поэтому я пыталась всеми способами побороть свои страхи.

В ночь перед прививкой я не могла уснуть, уже хотела не идти — и я меняла свое решение около 10 раз! Наутро проснулась заплаканная и с головной болью, решила попросить подругу сходить вместе со мной — она уже вакцинировалась, и мне хотелось просто получить моральную поддержку.

В итоге оказалось, что все мои волнения были напрасны. Прививку мне сделали очень быстро, а перенесла я ее довольно легко. После процедуры я пришла домой и сразу уснула, а, проснувшись, даже не сразу вспомнила, что я теперь вакцинирована. Поэтому могу сказать однозначно, что переживать не стоит. Но если страх побороть сложно, лучше взять с собой друга или близкого человека для поддержки».

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Полина, 23 года:

«Я не делала никаких прививок с седьмого класса, потому что вообще довольно скептически к ним отношусь. К тому же я не была уверена, что укол положительно повлияет на организм. А еще я где-то услышала, что молодые переносят прививку очень плохо — с температурой и другими побочными эффектами. Но я работаю с людьми, поэтому поставить вакцину было необходимо.

Я боялась очень сильно, потому что не знала, как отреагирует организм, как я буду переносить препарат. Очень сильно, буквально до слез переживала насчет побочных эффектов! Я не понимала, приняла ли правильное решение или нет. Я неизвестность не люблю: мне нужна стопроцентная уверенность в том, что все будет в порядке.

От переживаний накануне прививки у меня сильно разболелась голова, чуть позже стало першить в горле. Сначала я расценила это как знак, что вакцинироваться не стоит. Но позже решила, что это обычная реакция моего организма на сильные волнения и сделать прививку все-таки нужно.

Заходя в кабинет ко врачу, я очень сильно переживала — медику пришлось меня успокаивать. Прививка прошла быстро и даже незаметно, но после нее я тоже очень сильно волновалась. Я не понимала, в какой момент мне может стать плохо и когда проявятся побочные эффекты.

Температура поднялась спустя несколько часов, но я ее быстро сбила. Поэтому в целом могу сказать, что бояться было особо нечего. Нужно настраивать себя на позитив, меньше читать отрицательных отзывов — они особенно пугают, но обычно их пишут дилетанты. Лучше подробнее ознакомиться с материалами в медицинских изданиях, советами врачей — они одобряют вакцинацию».

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Анастасия, 25 лет:

«Я работаю в сфере обслуживания. Прививку решила сделать в мае — я оттягивала этот момент до последнего, потому что очень переживала. Мне казалось, что вакцина непроверенная, ее недостаточно протестировали. Чтобы хоть как-то успокоиться, я написала своему другу-медику и поделилась своими страхами. Я переживала, что вакцина не сможет полностью защитить от коронавируса, что ее так и не признали во всем мире. Мой друг взял на себя роль голоса разума: он уверил, что эффективность «Спутника» доказана и препарат безопасен.

Утром в день вакцинации страхи все равно не пропали. У меня не было аппетита, из-за волнения меня тошнило даже от запаха еды. Я попыталась уговорить медперсонал в поликлинике вколоть мне вместо вакцины физраствор — на меня посмотрели, как на сумасшедшую. Милая врач провела со мной беседу, угостила чаем, уверила, что все будет хорошо. И мои страхи действительно не оправдались: прививку сделали быстро, а побочных эффектов не было. Сейчас понимаю, что все мои страхи были из-за того, что я прочитала слишком много отрицательных отзывов о прививке и запугала сама себя. Поэтому вот мой совет: нужно полагаться только на проверенные источники!».

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Светлана, 33 года:

«Мне пришлось привиться, потому что я работаю в сфере обслуживания. Как только нам сообщили о вакцинации, я готова была уволиться. Прививку мне делать не хотелось, потому что я не понимала, как организм на нее отреагирует. Еще меня пугало, что препарат так быстро одобрили.

Я пошла к начальству — у нас в коллективе сложились теплые отношения — и сказала, что переживаю и хочу уйти. Конечно, все сразу поняли, что меня просто нужно как-то успокоить. Начальник поговорил со мной, объяснил, что это жесткое требование, иначе поступить нельзя, а препарат давно проверен и безопасен. Немного успокоившись, я пошла домой — настраиваться на вакцинацию. Я добавила масло лемонграсса в увлажнитель воздуха, выпила чай с ромашкой, пожаловалась мужу, но ничего не помогало. Ночью я стала представлять самые страшные сценарии последствий прививки: например, как меня увозит скорая с температурой 40 градусов или как я начинаю постоянно болеть, потому что из-за вакцины понизился иммунитет. В общем, это был кошмар! Наутро я поняла, что вакцинацию стоит перенести — от волнения раскалывалась голова, я чувствовала слабость.

К вечеру мне стало лучше, в том числе психологически. Я перечитала рекомендации врачей, информацию о принципе действия вакцины и ничего страшного не нашла. Убедили меня и публикации в зарубежных СМИ — все они говорили, что «Спутник» не только безопасен, но и эффективен.

После процедуры я поняла, что зря боялась. Сам процесс прошел легко, а побочных эффектов у меня, как ни странно, не было. К вечеру появилась небольшая слабость, но я пыталась отвлечься, чтобы психологически себя не настраивать на болезнь и негатив. Наверное, это самый действенный способ перебороть страх перед вакцинацией. А вообще — бояться совершенно нечего!».

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