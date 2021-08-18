РИАМО - 18 авг. В столичном штабе по наблюдению за выборами организуют дополнительно 200 постов для наблюдателей от кандидатов для круглосуточного видеомониторинга за происходящим в участковых избирательных комиссиях (УИК), сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

С 17 по 19 сентября пройдут всероссийские выборы в Госдуму. Кроме того, в нескольких районах столицы выберут депутатов Мосгордумы, а в Щукине — депутатов муниципального собрания района.

«Что касается штаба (по наблюдению за выборами - ред.) - в нем будет развернуто дополнительно 200 постов с доступом для наблюдателей от кандидатов, где круглосуточно будут транслироваться 250 УИКов», - написал Шапошников в Facebook.

Он подчеркнул, что избирательная система Москвы постоянно совершенствуется, и сегодня жители столицы могут реализовать свое избирательное право при помощи интернета.

«Москва – единственный регион, где для организации дистанционного электронного голосования разработана собственная цифровая платформа, которая надежно защищена от попыток внешнего воздействия. Это мы уже проверили в конце июля во время тестирования системы», - подчеркнул председатель Мосгордумы.

Шапошников также отметил, что 14 августа завершилась регистрация кандидатов на выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. В выборах принимают участие 15 партий. В одномандатных округах Москвы также выдвинулись 30 независимых кандидатов. Партиями в столице было выдвинуто 178 человек.

«На этих выборах, как и на предыдущих, наблюдается высокий процент регистрации кандидатов – 84% (176 из 208 человек) от общего числа изначально выдвинувшихся в московских одномандатных округах получили одобрение окружных избирательных комиссий (в 2016 году были зарегистрированы 180 из 214 человек)», - добавил Шапошников.

Он пояснил, что в одномандатных округах Москвы в бюллетенях будет указано от 10 до 14 кандидатов, если никто из зарегистрированных кандидатов не откажется от участия в выборах - такое право у них есть до 11 сентября.

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