РИАМО - 18 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил городским властям продолжить постоянную борьбу с объектами незаконного строительства. Список выявленных объектов самостроя дополнен 11 новыми объектами, подлежащими сносу, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Самострои искажают архитектурный облик города и несут угрозу для жизни и здоровья людей, поскольку такие объекты были возведены без разрешения и соблюдения строительных норм.

С 2011 года в Москве выявили 32 тыс. объектов самовольного строительства общей площадью свыше 10 млн кв. м, из этого количества были демонтированы порядка 4,5 млн кв. м.

Около половины незаконных объектов были ликвидированы собственниками в добровольном порядке. Более 800 объектов площадью 1,5 млн кв. м прошли процедуру легализации, то есть были приведены в соответствие с градостроительными нормами. Общая сумма штрафов, уплаченных владельцами этих объектов в городской бюджет, составила почти 12 млрд рублей.

В отношении остальных выявленных объектов самостроя продолжаются процедуры ликвидации либо легализации.

Более 600 участков общей площадью около 100 тыс. кв. м, использовавшихся под нелегальные автостоянки, превратили в бесплатные парковки. На освобождаемых от самостроя территориях обустраивают зоны отдыха, детские и спортивные площадки, высаживают деревья и цветы.

Для эффективной борьбы с самостроями в Москве используют современные технологии, в том числе дроны и алгоритмы искусственного интеллекта. За последние годы доля дистанционного выявления новых самостроев выросла с 15% до 78%.