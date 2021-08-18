РИАМО - 18 авг. К октябрю в Московской области благоустроят более 700 дворов, половину работ уже сделали. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Во дворах обновляют игровые, детские площадки, контейнерные площадки, меняют информационные стенды, наружное освещение, скамейки, урны, асфальт.

«По поручению (губернатора Подмосковья – ред.) Андрея Юрьевича Воробьева в регионе ведется масштабная работа по облагораживанию дворовых территорий. Всего в этом году в рамках комплексного благоустройства ремонтные работы пройдут в 735 дворах, на текущий момент работы завершены по 365 адресам», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что благоустройство двора является одной из приоритетных программ президентского проекта «Жилье и городская среда». Комфортная городская среда начинается с ухоженного двора, удобных скамеек и работающих фонарей. Вопрос благоустройства дворов в Подмосковье является одним из приоритетных.

Детские площадки в этом году устанавливают по 16 тематикам. Это тематики «Сказка», «Замок», «Море», «Лес» и другие. Игровые комплексы большие, их площадь составляет 300 кв. м и 450 кв. м. На них безопасное резиновое покрытие, игровые и гимнастические элементы, качели, канатные лабиринты, карусели.

Губернаторская программа по установке детских площадок началась в 2013 году. С этого времени в Подмосковье установили свыше 1 тыс. таких детских площадок.

«Мы не забываем про комфорт и удобство маленьких жителей. В этом году установим 229 площадок - 148 из них уже готовы», — отметил Хайкин.

Более 80 тыс жителей Подмосковья поучаствовали в голосовании по благоустройству дворов>>