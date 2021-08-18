РИАМО - 18 авг. К октябрю в Московской области благоустроят более 700 дворов, половину работ уже сделали. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Во дворах обновляют игровые, детские площадки, контейнерные площадки, меняют информационные стенды, наружное освещение, скамейки, урны, асфальт.
Он добавил, что благоустройство двора является одной из приоритетных программ президентского проекта «Жилье и городская среда». Комфортная городская среда начинается с ухоженного двора, удобных скамеек и работающих фонарей. Вопрос благоустройства дворов в Подмосковье является одним из приоритетных.
Детские площадки в этом году устанавливают по 16 тематикам. Это тематики «Сказка», «Замок», «Море», «Лес» и другие. Игровые комплексы большие, их площадь составляет 300 кв. м и 450 кв. м. На них безопасное резиновое покрытие, игровые и гимнастические элементы, качели, канатные лабиринты, карусели.
Губернаторская программа по установке детских площадок началась в 2013 году. С этого времени в Подмосковье установили свыше 1 тыс. таких детских площадок.
«Мы не забываем про комфорт и удобство маленьких жителей. В этом году установим 229 площадок - 148 из них уже готовы», — отметил Хайкин.
Более 80 тыс жителей Подмосковья поучаствовали в голосовании по благоустройству дворов>>
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