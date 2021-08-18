Как дистанционно проголосовать на выборах осенью 2021 года

Кто может проголосовать онлайн
Выборы в 2021 году состоятся с 17 по 19 сентября. В Москве выбирать будут депутатов Госдумы восьмого созыва, а также депутатов Мосгордумы (для некоторых округов) и муниципальных депутатов (в районе Щукино).
Принять участие в электронном голосовании смогут россияне, обладающие активным избирательным правом (то есть совершеннолетние, дееспособные и не отбывающие наказание в местах лишения свободы по судебному решению), зарегистрированные по месту жительства в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской или Ярославской областях. Подать заявление на дистанционное голосование можно со 2 августа до 23:59 13 сентября.
Проголосовать можно будет с компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона, подключенного к Интернету. Соединение с сетью должно быть стабильным.
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Как зарегистрироваться на электронное голосование
Прежде всего потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» (как зарегистрироваться на нем и подтвердить учетную запись, можно узнать здесь). Паспортные данные участника голосования должны быть сопоставлены с регистром избирателей, участников референдума ЦИК России.
Кроме того, москвичи смогут действовать аналогично через сайт мэрии Москвы mos.ru (учетная запись также должна быть подтвержденной, инструкция по подтверждению здесь).
Авторизовавшись на «Госуслугах», следует набрать в поисковой строке «ЦИК» или зайти в «Мои выборы», а затем выбрать пункт «Подача заявления для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в органы государственной власти в Единый день голосования 19 сентября 2021 года». На mos.ru услуга называется «Подача заявления на дистанционное электронное голосование». Заявление подается на все выборы и референдумы, в которых гражданин имеет право участвовать. Все персональные данные (фамилия, имя и отчество, паспортные данные, адрес регистрации, номер телефона) подгружаются автоматически. Важный шаг, подтверждающий личность заявителя, – ввод кода из СМС. После этого заявление будет подано.
Следить за его состоянием можно через личный кабинет на «Госуслугах» или на mos.ru. Если вы передумали и решили все-таки сходить на избирательный участок лично, заявление на участие в дистанционном голосовании можно отозвать до 13 сентября включительно.
Если данные учетной записи не сопоставлены с данными, содержащимися в регистре ЦИК, вы увидите соответствующее сообщение при подаче заявления или после его рассмотрения. Это может произойти, если где-то была допущена ошибка, или же если вы недавно зарегистрировались на сайте мэрии или на «Госуслугах». В таком случае придется исправить ошибку (если она была), подождать несколько дней и попробовать повторить процедуру.
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Как будет проходить голосование
Зарегистрированным участникам дистанционного голосования с 08:00 17 сентября до 19:59 19 сентября следует зайти в свою учетную запись на выбранном портале. Прежде чем получить электронный бюллетень (или бюллетени – их может быть несколько, если вы имеете право участвовать в выборах нескольких уровней одновременно), снова нужно будет ввести код, который вышлют в СМС. Сделав свой выбор, достаточно нажать кнопку «Проголосовать». При этом получить бумажный бюллетень на избирательном участке уже не получится.
На mos.ru в этом году предусмотрена возможность заново открыть бюллетень и отправить голос, если во время процедуры возникли технические неполадки или пользователь ошибся при отправке результатов. Функция «Отложенное решение» позволит засчитать только голос, поданный последним.
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