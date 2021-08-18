Как дистанционно проголосовать на выборах осенью 2021 года

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Прежде всего потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» (как зарегистрироваться на нем и подтвердить учетную запись, можно узнать здесь). Паспортные данные участника голосования должны быть сопоставлены с регистром избирателей, участников референдума ЦИК России.

Кроме того, москвичи смогут действовать аналогично через сайт мэрии Москвы mos.ru (учетная запись также должна быть подтвержденной, инструкция по подтверждению здесь).

Авторизовавшись на «Госуслугах», следует набрать в поисковой строке «ЦИК» или зайти в «Мои выборы», а затем выбрать пункт «Подача заявления для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в органы государственной власти в Единый день голосования 19 сентября 2021 года». На mos.ru услуга называется «Подача заявления на дистанционное электронное голосование». Заявление подается на все выборы и референдумы, в которых гражданин имеет право участвовать. Все персональные данные (фамилия, имя и отчество, паспортные данные, адрес регистрации, номер телефона) подгружаются автоматически. Важный шаг, подтверждающий личность заявителя, – ввод кода из СМС. После этого заявление будет подано.

Следить за его состоянием можно через личный кабинет на «Госуслугах» или на mos.ru. Если вы передумали и решили все-таки сходить на избирательный участок лично, заявление на участие в дистанционном голосовании можно отозвать до 13 сентября включительно.

Если данные учетной записи не сопоставлены с данными, содержащимися в регистре ЦИК, вы увидите соответствующее сообщение при подаче заявления или после его рассмотрения. Это может произойти, если где-то была допущена ошибка, или же если вы недавно зарегистрировались на сайте мэрии или на «Госуслугах». В таком случае придется исправить ошибку (если она была), подождать несколько дней и попробовать повторить процедуру.

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