РИАМО - 18 авг. ГСУ СК России по Московской области опубликовало видео допроса Александра Бутнару – четвертого арестанта, сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре.

Бутнару удалось обнаружить в Новгородской области. Вскоре его этапируют в Подмосковье. Правоохранители устанавливают пособников, помогавших ему совершить побег.

Пятеро арестантов сбежали из истринского ИВС 6 августа. Четверо беглецов уже задержаны. На свободе остается пятый сбежавший арестант – Александр Мавриди. Его обвиняют в убийстве подмосковного предпринимателя Владимира Маругова.

МВД РФ объявило награду в 1 млн рублей за помощь в его розыске.

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