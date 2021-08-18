РИАМО - 18 авг. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра и ливня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, в среду с 16:00 и до 21:00 четверга в столичном регионе ожидаются сильный ливень, гроза, град, усиление порывов ветра до 25 метров в секунду. За указанный период в отдельных районах города может выпасть до 33 мм осадков», - отметил Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что приведены в готовность все службы и спецтехника, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания», - сказал чиновник.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды из-за ливня.

Ответственные службы оперативно проводят очистку водоприемных решеток и ливнестоков, в местах понижения рельефа местности размещаются водоперекачивающие устройства. На дежурстве находятся 300 бригад «Мосводостока», которые готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды.

В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляется в СМС-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах.

Он призвал горожан быть внимательнее, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В условиях непогоды водителям следует быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.