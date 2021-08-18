РИАМО - 18 авг. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра и ливня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что приведены в готовность все службы и спецтехника, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.
«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания», - сказал чиновник.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды из-за ливня.
Ответственные службы оперативно проводят очистку водоприемных решеток и ливнестоков, в местах понижения рельефа местности размещаются водоперекачивающие устройства. На дежурстве находятся 300 бригад «Мосводостока», которые готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды.
В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляется в СМС-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах.
Он призвал горожан быть внимательнее, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
В условиях непогоды водителям следует быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии