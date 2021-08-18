РИАМО - 18 авг. 30 городов Подмосковья отметят День Государственного флага РФ акцией «30 лет триколору в России», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Инновационный проект будет реализован 22 августа по инициативе министерства.

В течение дня в парках культуры и отдыха, на центральных улицах и площадях, где пройдут празднования, разместят наклейки с QR-кодом, отсканировав который можно будет войти в приложение «История российского триколора».

С помощью технологий дополненной реальности об истории развития и преобразования Государственного флага расскажут актеры театра и кино в образах правителей государства Российского: царя Алексея Михайловича, Петра I, Александра III и Николая II.

В акции примут участие 30 подмосковных городов, символизируя название акции – «30 лет триколору в России».

Дополнительная информация о проекте будет размещена в официальном Instagram-аккаунте проекта (@flagday30).