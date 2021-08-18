РИАМО - 18 авг. Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции для мигрантов заработал на территории Единого миграционного центра Подмосковья, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.

Иностранных граждан прививают российской вакциной «Спутник Лайт». Для них закупили 100 тыс. доз препарата.

Для прививочного пункта выделили помещение с отдельным входом. Там одновременно работают восемь врачей и восемь медсестер. Привиться можно в будни с 09:00 до 17:00.

Прививка стоит 1,3 тыс. рублей. Чтобы сделать прививку, нужно заранее записаться по телефону +7(499)673-42-61. В день планируют вакцинировать до 1,5 тыс. мигрантов.

«В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сфере торговли, услуг, общепита, общественного транспорта и такси. Поэтому важно чтобы они тоже получили вакцину - это позволит защитить от заражения и мигрантов, и окружающих», - сообщил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

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