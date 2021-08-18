РИАМО - 18 авг. В столице возобновил работу речной трамвайчик, следовавший по маршруту «Северный речной вокзал – Захарково». Он будет работать до конца сезона навигации, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Этот маршрут позволит сэкономить время. Так, вместо часа на метро или 40 минут на машине на другой берег можно будет добраться за 10 минут.

Заплатить за проезд можно транспортной картой «Тройка». Стоимость проезда – 42 рубля.

Переправа была закрыта 14 лет назад. Это было связано с плохим состоянием причала.

«Теперь жители районов Левобережный и Южное Тушино смогут сэкономить в пути до 50 минут. Уже в 2022 году регулярный речной транспорт охватит больше районов и сможет работать круглый год», – сообщил заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

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