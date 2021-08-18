РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 авг. За 7 месяцев текущего года в городском округе Мытищи зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых трое детей получили травмы различной степени тяжести, сообщается на сайте администрации округа.

Безопасность детей на дорогах – одна из важнейших проблем общества. С целью активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, восстановлению навыков безопасного поведения детей на дорогах, их адаптации к транспортной среде и в связи со скорым началом 2021-2022 учебного года в Мытищах по 12 сентября проведут комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

В первые дни занятий сотрудники Госавтоинспекции проведут во всех образовательных учреждениях округа профилактические беседы, уроки и практические занятия по обучению детей безопасному поведению на дороге. Особое внимание будет обращено на правила движения для пешеходов и велосипедистов, а также тех, кто передвигается на самокатах.

Нахождение детей на улице и их передвижение должно контролироваться родителями. Перед каждым выходом ребенка на улицу родителям рекомендуется напоминать ему о безопасном поведении на дороге, детей младшего школьного возраста надо сопровождать и встречать из школы, а при передвижении в темное время суток следует обеспечить детей световозвращающими элементами.

Кроме этого, пристальное внимание инспекторы ДПС обратят на несовершеннолетних водителей скутеров, мопедов или питбайков. Родителям необходимо более ответственно рассмотреть вопрос покупки подросткам мототехники и оценить возможные последствия такого шага.