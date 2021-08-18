РИАМО - 18 авг. Еще одну инсталляцию установят у Дома культуры «ГЭС-2» в центре Москвы. Работу «Пространство света» выполнил итальянский художник Джузеппе Пеноне, передает ТАСС.

Ранее у здания ГЭС-2 появилась скульптура «Большая глина №4», ее авторство принадлежит швейцарскому художнику и скульптору Урсу Фишеру. Работа в виде комка глины произвела неоднозначное впечатление на жителей и гостей столицы - не все оценили задумку автора.

В пресс-службе фонда современного искусства V-A-C сообщили, что новую инсталляцию разместят во дворе перед березовой рощей. В «Пространстве света» Пеноне анализирует, как пересекаются и взаимодействут миры растений и человека.

История создания работы «Пространстве света» начинается в местечке на границе Италии и Франции, где автор работы обнаружил поваленную лиственницу, срезал с нее часть веток, обработал ее воском, затем из бронзы отлил полый ствол дерева, разделенный на 8 частей.

«Снаружи он несет на себе следы рук художника, а на его позолоченной внутренней поверхности различим рисунок древесной коры», - отметили в пресс-службе фонда.

Сходством данных оттисков Пеноне подчеркнул неразрывную связь человека и природы. Именно этот мотив художник затрагивает в своем творчестве уже много десятилетий.