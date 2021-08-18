РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 авг. Педагоги из подмосковных Мытищ вошли в список учителей организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности, сообщается на сайте администрации горокруга.

В их числе – учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №17» Виктория Ненахова. Ее педагогический стаж составляет более 25 лет.

Еще один мытищинский педагог, которому выплачивается премия за достижения в педагогической деятельности, – учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Ирина Приходько. Она несколько лет подряд готовит выпускников, которые на экзаменах получают самые высокие баллы.

Премией за достижения в педагогической деятельности отметили и учителя школы №8 Мытищ Нину Киракосян, которая преподает английский язык. Она была в числе победителей конкурса «Приоритетный национальный проект «Образование», а также лауреатом конкурса «Самый классный классный».