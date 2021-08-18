РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 авг. Более 80 рабочих задействованы в строительстве поликлиники 400 посещений в смену в микрорайоне Южный Домодедова, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Подрядчиком выступает ЗАО «Мособлстройтрест №11». Привлечена вся необходимая спецтехника, в том числе один кран. Также выполнен фундамент для установки второго башенного крана.

В настоящее время строители продолжают монолитные работы на уровне технического подполья здания, устройство наружных инженерных сетей.

Поликлиника для взрослых и детей рассчитана на 400 посещений в смену с дневным стационаром и отделением неотложной помощи. Новый объект здравоохранения также будет оснащен современным оборудованием для диагностики и профилактики болезней. Общая площадь здания составит более 9,6 тыс. кв. м.

Завершить строительство планируется в 2022 году.