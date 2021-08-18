РИАМО - 18 авг. Московское областное УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в отношении ООО «Региональное агентство по сбору платежей и просроченных задолженностей» на сумму 100 тыс. рублей. Компания стала участником картельного соглашения, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее УФАС на основании материалов проверки прокуратуры Московской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Региональное агентство по сбору платежей и просроченных задолженностей» и ООО «Жилищник-ПРО» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на открытом конкурсе, проводимом Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Торги проводились на право заключения контракта по оказанию услуг о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

ООО «Региональное агентство по сбору платежей и просроченных задолженностей» признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».