РИАМО - 18 авг. Рабочим предстоит провести капитальный ремонт фонтана, который расположен на Пушкинской площади. Проект ремонта согласовали, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Объект построили в 1949 году. Это комплекс из трех частей с общим бассейном. Габариты фонтана – 30х11,5 м.

Во время ремонта проведут наружные работы – заменят гидроизоляцию, обновят покрытие днища и стенок, а также остеклят световые фонари, смонтируют бортовой камень.

При запуске фонтана его чашу наполнят, вода будет проходить механическую очистку, дезинфекцию хлорсодержащим реагентом и обеззараживание УФ-установками.