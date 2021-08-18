РИАМО - 18 авг. С начала года городской округ Истра посетили более 320 тыс. туристов. Муниципалитет пользуется популярностью у гостей региона, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Именно здесь находятся Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь и Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Это объекты культурного наследия, которые входят в региональные программы: «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье», «Лето в Подмосковье».

Туристическая жизнь в Истре довольно активна. В округе расположено свыше 160 памятников архитектуры, церквей, храмов, военных мемориалов, а также более 20 рекреационных зон.

Муниципалитет включен в маршрут для самостоятельных путешествий «Красногорск — Одинцово — Истра», который разработал комитет по туризму региона в 2019 году.

Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь вошел в перечень туристских объектов в рамках проекта «Императорский маршрут».

Всего с начала года в Подмосковье побывали более 8 млн туристов. Чаще всего гости региона посещали Коломну, Зарайск, Сергиев Посад, Клин и парк «Патриот» в Кубинке.

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