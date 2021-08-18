РИАМО - 18 авг. Число стран, где циркулирует коронавирусный штамм «Дельта», выросло, по данным Всемирной организации здравоохранения, с 142 до 148. География новых штаммов за неделю существенно расширилась, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мутации «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта» отнесены экспертами к категории «вызывающих обеспокоенность вариантов».

«Альфа» распространился уже на 190 стран, а «Бета» - на 138. Мутацию «Гамма» можно встретить в 82 государствах. Такую информацию предоставляет еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ.

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