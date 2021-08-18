РИАМО - 18 авг. В государственных ветеринарных клиниках Минсельхозпрода Московской области с начала 2021 года проведено более 8,5 тыс. ультразвуковых исследований. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Для исследования организма животного с помощью ультразвуковых волн в более 40 ветеринарных клиниках Подмосковья открыты кабинеты УЗИ. С начала текущего года проведено более 8,5 тысяч исследований с помощью этого современного эффективного и информативного вида диагностики» - сказал Сергей Воскресенский.

В ветеринарной медицине главная сложность при работе с пациентами заключается в том, что животные не могут сообщить причины беспокойства. Это затрудняет постановку диагноза и назначение корректного лечения. Поэтому врачи ветеринарных клиник прибегают к диагностическим и функциональным методам обследования. Один из таких методов — УЗИ-диагностика.

«Ультразвуковое исследование, которое помогает поставить точный диагноз, в ветеринарных клиниках Подмосковья приводят 62 квалифицированных специалиста», - отметил Сергей Воскресенский.

Записаться на прием к узкопрофильному специалисту и узнать адрес ближайшей клиники можно, позвонив в единый контактный центр государственной ветеринарной службы 8-495-668-01-25.