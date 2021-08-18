РИАМО - 18 авг. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали для ледового дворца, который построен в столичном районе Ново-Переделкино, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Спортобъект построен около деревни Орлово. Внутри расположен крытый каток площадью 13 тыс. кв м и четыре ледовые площадки, а еще помещение под администрацию, техническая и коммерческая зоны.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, здание строилось за счет средств инвестора и будет рассчитано на круглогодичную работу.

«Также создана парковка на 56 автомобилей, включая места для транспорта маломобильных людей. Для удобства посетителей вход в здание оборудован на одном уровне с тротуаром», - сказал Бочкарев.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, ведомства провели нужные инспекционные проверки. Среди них - лабораторно-инструментальное исследование по качеству работ и материалов. Это исследование направлено на то, чтобы выявлять и устранять нарушения в процессе строительства.

«Кроме того, на площадке был установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», – отметил Войстратенко.

Ранее Бочкарев анонсировал строительство пяти ледовых дворцов, которые должны построить в этом году. Также в текущем году возведут два футбольных поля.

«Мы продолжаем активно заниматься строительством и реконструкцией объектов спортивной инфраструктуры Москвы. В этом году, например, в столице планируется ввести более 20 объектов спорта», – отметил заммэра.