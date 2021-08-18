РИАМО - 18 авг. В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, грозы и ветра, сообщается на сайте Росгидрометцентра РФ.

«Оранжевый» – это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение в столице будет действовать с 16 часов среды и до 10 часов 19 августа. А в Подмосковье – с 14 часов среды и до 10 часов 19 августа.

Также в регионе объявлен «желтый» уровень из-за прочих опасностей.

Ранее синоптик предупредил, что в Москве вечером в среду может выпасть до 33% месячной нормы осадков.